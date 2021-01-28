新北市永和區私立及人小學校長張政義今（28日）下午2時許，率領師生前往永和區公所，捐贈社會救助金5萬元。（永和區公所提供）

新北市永和區私立及人小學校長張政義今（28日）下午2時許，率領師生前往永和區公所，捐贈社會救助金5萬元，由永和區長陳怡君代表接受，捐款將用於急難救助、獨居老人送餐及社區長者共餐加菜等。張政義說，學生們省下零用錢，12年來已捐贈共49萬元。

張政義表示，為培養學生「人饑己饑，人溺己溺」的精神，自2009年起，每逢歲末年終，及人小學都會發起學生愛心捐款活動，學生們省下購買零食、玩具的零用錢，12年來捐贈給公所的善款共49萬元。

永和區公所表示，善款將會捐入公所的社會救助金專戶，用以幫助弱勢家戶，該校善款多年來已幫助近百戶，個人的力量即便微薄，只要匯聚在一起，也能成就善的循環。

參訪林同學表示，剛聽到急難救助的實例，陳爸爸遭遇車禍導致手骨折無法工作，又逢小兒子剛出生，一家五口的生計全仰賴陳爸爸，生活一時陷入困境。公所接到里長通報到民眾家中訪視了解後，核發急難救助金讓一家人得以度過難關，得知捐出的善款使用，覺得非常感動。

參訪的最後，區長除了致贈感謝狀感謝及人師生嘉惠永和區弱勢善舉，更讚揚該校12年來持續不斷的善心，讓推己及人大愛精神向下扎根，落實學生品德教育，並邀請學生們參與「一日小小志工」活動。

永和區公所表示，2020年永和區公所一共核發140戶急難救助金，期盼未來能有更多的愛心一起響應，繼續照顧永和區的弱勢家戶。

(中時 )