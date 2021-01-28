屏東縣民公園打造親水廊帶，意外挖掘舊紙漿廠遺構，經討論後決定保留，讓民眾得以藉此爬梳歷史。（林和生攝）

屏東縣民公園打造殺蛇溪沿岸成為親水廊帶，可望成為市區新景點。（林和生攝）

屏東縣政府整治殺蛇溪工程，打造右岸成為親水廊帶，卻意外發現早期紙漿廠留下的沉澱池及地坑等遺構，經過工程保留，取名「殺蛇溪生活心樂章」，將於2月5日完工啟用，可望為沉寂25年的場域揭開神祕面紗。

以糖廠、紙漿廠遺構為底蘊的縣民公園鄰近殺蛇溪畔，全長1.2公里，東起縱貫鐵路，西至復興路，南臨和生路，北接台糖街，總面積約20公頃，經台鐵高架後縫合市區道路，屏縣府也透過工程改造，讓此處成為民眾休憩、出遊新景點。

屏縣府城鄉發展處長李怡德表示，施工時原本預期平坦的綠廊，卻意外挖到過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，與縣長潘孟安討論後，認為重新賦予新生命，讓縣民能有爬梳城市演進歷史的場域。

經施工團隊審慎評估，最終決定採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間；且妥善利用既有歷史紋理，將殺 蛇溪舊河道營造為迷霧花河，並在五分車複線橋端點，以車站意象作為地景，更把生產紙漿所遺留的地坑與廢水沉澱池新舊融合，形塑多 元主題特色。

李怡德說，除地坑遺構外，現場曝氣池也保留泥水分離的圓錐曲面精神，重新賦予彈跳、玩沙、居高望遠和歇坐功能，與殺蛇溪退堤的青青草坡相互呼應，另以斜曲鏡面屋頂設計的「祕境花園」佇立園區，倒映於「在水一方」，且提供360度環景表演與遮蔭功能，開放後可望成為親子休憩新景點。

(中時 )