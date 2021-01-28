迎接「牛年」來臨，全聯福利中心28日宣布，將於1月29日起開賣應景系列口罩，包含獨家販售的「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」，以及「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」等，讓消費者新的一年都能開運添喜氣！

全聯表示，每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。另外，電商平台PXGo!也將於1/30～1/31限定2天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8%回饋，還可分批取貨，遠端贈送給親朋好友，防疫拜年更方便。

據全聯介紹，「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」除了可過濾細菌灰塵，且採用不同顏色組成的繽紛花火圖案，符合新春氛圍，很適合戴上走春，每盒20片、售價190元，只在全聯獨家販售，卡友再加贈120福利點，線上線下同步。

另外，「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」分別有藍色、黑色、紅色三種不同顏色，再搭配各種麻將圖案，包含筒子、條子等，過年期間戴上應景又喜氣，每盒30片，售價皆為285元。

(工商 )