美國總統拜登下令禁止將新冠病毒加上「中國」或「武漢」等字眼，國民黨文傳會副主委鄭照新以行政院長蘇貞昌至今不願改口，甚至在視察農改場聞桂花香時，仍用歧視性字眼扯新冠肺炎，讓他深感民進黨的「民主」、「愛國」，只是排除異己的工具，毫無價值可言。

鄭照新引用媒體報導說：「拜登進一步指出，透過政治領袖的行動，或者以病毒起源的地理標籤作為病毒命名的參考，這些行為反而強化了排外情緒；聯邦政府有必要認識到自身在其中所扮演的角色。拜登說，此類的言論不僅激起了毫無根據的恐懼、永久抹黑了亞裔與太平洋島國居民，更增加了對其的霸凌、騷擾，以及仇恨犯罪。」

他指出，一個自由主義的民主政權，不會將排外的、具有族群歧視或地域歧視的字眼，不斷帶頭強調。

鄭照新說，相較拜登，我們的蘇院長一邊聞著花香，一邊「武漢肺炎」、「武漢肺炎」地叫，再再讓他感受自由主義與反歧視等等民進黨起家的價值，早被排外與仇恨沙文所取代。

他說，他尊敬雖然主張台灣獨立，但重視普世人性尊嚴的朋友。他常常感覺若是黨外時期，他的個性極可能站在黨外這邊，而不是當時的國民黨。

鄭照新強調，現在的執政黨多的只是趨炎附勢、黨同伐異之徒，口喊民主，卻只是工具，不是價值；口稱愛國，卻只在排斥他人，排除異己，無價值可言，要他如何站在民進黨這邊？

(中時 )