中保科技與台灣大車隊(2640)合作，打造全國首創行動AED急救安全網，台灣大車隊創全台計程車隊先例，在計程車上安裝AED，讓計程車變身救命急先鋒，隨時展開救援任務，打造「行動AED車隊」。

中保關懷社會福利基金會聯合台北市消防局、台灣大車隊、台灣飛利浦今天舉辦「全民英雄心動救援」AED英雄召集令，推廣「全民守護者App」，號召民間與企業加入救援行列。

「全民守護者App」為中保關懷社會福利基金會與北市消防局共同開發，廣結具有CPR急救技能志願者，當消防局受理並確認為OHCA（到院前心跳停止）案件時，得透過App推播通知周邊有效範圍內的志願者，透過簡易回覆與引導，期使志願者能在救護車到達前，先抵達待救者身邊，把握黃金搶救時機，儘早實施AED（自動體外心臟電擊去顫器）或CPR。自108年1月App正式上路以來，已累計2萬6千多人下載註冊，累計啟動總件數達429件。

此外，台灣大車隊與中保科技合作「行動AED車隊」，台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示：「台灣大車隊計程車全台2.2萬輛遍佈全台大街小巷，是機動性極高的公共運輸服務，為落實企業社會責任，除持續推動司機CPR與AED救護訓練，期待藉由進一步推出『行動AED車隊』，為防止路倒憾事發生發揮關鍵守護力量。」

目前AED初步安裝於大台北100輛台灣大車隊計程車上，搭配「全民守護者App」，只要大台北地區119接獲路倒案件，會立即上傳平台，推播派案訊息給患者所在地一公里內的計程車，司機接收訊息後，按下「取AED」確認鍵，代表確認會前往事件地點協助，司機們也經過CPR和AED急救教育訓練課程，以確保遇突發狀況時能快速應變。

(時報資訊)