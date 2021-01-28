2021年進入台灣5G的第二年，5家電信業全力衝刺用戶數，期望在基礎建設更完善以及終端手機支援更多下，可以帶動5G申辦率。台灣大(3045)今宣布，用戶50萬已經達陣，而遠傳(4904)在上周表示，目前用戶已經近40萬，至於龍頭中華電(2412)，據悉也已達標50萬用戶，加上台灣之星、亞太電(3682)，台灣5G用戶目前已經超越150萬大關。

台灣大表示，自去年7月推出5G之後，積極建設3.5G高速基站，除了達成5G涵蓋率領先業界的目標，5G用戶數也在近期正式突破50萬大關，滲透速度超乎預期，為持續提供優良的服務品質，台灣大不斷推出高品質影音內容、雲端遊戲、電競級手遊等多元化娛樂享受，另外，台灣大各myfone門市陸續換上全新品牌形象的橘色招牌，也因應年節針對門市做出時間調整。

至於遠傳，日前總經理井琪也表示，今年將積極部署5G基地台，預期可較去年倍增，並朝9000座邁進，屆時涵蓋率可達90%，目前5G用戶數已近40萬，穩定成長，預計2021年中可超過100萬戶，年底5G用戶滲透率達20~30%。

龍頭中華電在去年5G開台之初，就喊出首年要衝上30萬用戶，結果業績超標，不僅提前達陣，估計中華電在去年就已經達陣50萬用戶，另外，中華電先前也預定在今年6月前達到5G上看百萬，看來也是有機會提前完成目標。

台灣之星表示，5G自2020年8月正式開台，時隔半年，台灣之星不僅5G用戶已突破10萬大關，更陸續交出亮眼成績，包含最新市場調查5G可用率已達14.8%比鄰三大業者、5G用戶滲透率突破5%提前於2020年底前達標，展望新的一年，台灣之星將以2021年6月達成5G用戶滲透率10%為目標。

至於五家電信業者中最晚開台的亞太電，至今甫滿3個月，目前在5G網路上是和遠傳在頻譜上合作，開台時也立下一年內希望可以有10~12%的5G用戶轉換率，以當時亞太電用戶約203萬來算，就是約逾20萬的用戶。

(時報資訊)