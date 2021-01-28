韓國和烏茲別克於28日宣布，將就雙方自由貿易協議展開正式談判，並計劃第一季就開始舉行首輪磋商。

韓烏這次的自貿協議，正式名稱定為：可持續貿易和經濟夥伴關係協議（STEP）。

根據統計，2020年韓烏雙方貿易金額達到17.2億美元，比2019年下滑27％。中亞內陸國的烏茲別克是韓國第36大出口國，出口金額約17億美元。

韓國將汽車零件與整車運往中亞國家，而進口該區包括紙漿，紙張原物料與水果等產品。

目前，韓國手中已有17份涵蓋56個國家的自貿協議。日後韓國若與烏茲別克簽署自貿協議協定，將是與中亞國家簽署的第一份。

韓國政府不諱言，因烏茲別克人口為中亞地區中最多，該協議將可為韓國出口商深入該區鋪路。

韓國一直在推行新南方和新北方政策，主要是擴大與新興國家的貿易聯繫，並減少對中國大陸和美國過度依賴。根據統計，中國大陸和美國約佔韓國年出口量四成。

(時報資訊)