雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪「探索夢號」去年7月重啟國內郵輪航線，以防疫優先作為最高準則。近日因應指揮中心政策將防疫規格再升級，將載客數下修至原先3分之1、每航次僅搭載1200名旅客，並提高消毒清潔頻率、定時宣導配戴口罩及保持社交距離。

隨著春節連假將近，星夢郵輪將藍色公路化為交通新選擇，首創2天1夜「春節返鄉小旅行」及「孝親微旅行」，並推出4天3夜「新春主題航次」，邀請旅客登船體驗海上新年，輕鬆實現環島走春心願，搶攻春節出遊商機。

星夢郵輪表示，2天1夜的「春節返鄉小旅行」自基隆出發航向高雄，可滿足春節返鄉及類出國旅遊願望。「孝親微旅行」則以交通分流概念，從高雄乘坐郵輪航抵基隆，可省去三代同堂或帶長輩出遊的舟車勞頓不便，愜意享受團聚之樂。

加碼推出的4天3夜「新春主題航次」則於小年夜及初二自基隆出航，先後抵達高雄及花蓮，並打造海上年貨大街、書法寫春聯及多款年夜飯選擇，透過籌畫一系列新春限定活動，邀請旅客登船環島走春，搶攻春節出遊商機。

星夢郵輪表示，「探索夢號」跳島旅程將自3月7日起再次啟航，由波希米亞主題航次揭開跳島航次的序幕，每周從基隆港出發，帶領遊客造訪澎湖、馬祖、金門及花蓮等熱門景點。後續將不定期推出異國主題航次，結合各國文化風情打造更深度的類出國海上旅行。

同時，星夢郵輪首度將「星夢饗宴」移師「探索夢號」，於2月8日及3月7日2航次限定推出，邀請擁有近30年廚藝經驗的行政總廚Chef Reinhard Mammes精心設計「味『郵』歐洲」限定菜單，融合歐陸各國菜式及風味，提供更優質的餐飲服務。

(時報資訊)