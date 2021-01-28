台中國家歌劇院第三屆駐館藝術家今天公布，分別為編舞家楊乃璇、作曲家鄭伊里及跨領域藝術家周曼農等3人，將於2021年至2022年兩年期間駐館創作。歌劇院藝術總監邱瑗28日在記者會表示，恰巧3人都是女性，期待女力開創與過去不同的舞蹈、現代音樂及跨領域等藝術領域，成為歌劇院的藝術新能量。

歌劇院支持青年藝術創作遴選駐館藝術家，創作、推廣藝術工作及與民眾交流。今年駐館藝術家活動由楊乃璇以《舞喔！跳出去！》起跑，將帶領民眾認識節奏、探索身體肌肉及創意練習，編創由民眾共同參與的演出節目，並規劃把「一日編舞家工作坊」帶入大學校園。

周曼農則推出跨域展演作品《偵探學》。她表示，已持續探索《偵探學》計畫多年，她透過想像力來連結台中城市景觀風貌，已啟動田野調查，甚至拜訪過在地的警局，未來將舉辦《偵探學》專題講座，並走入校園與師生分享跨域創作的經驗。

鄭伊里是歌劇院首位音樂類駐館藝術家，提出「感質」計畫。她表示，每個人都有獨一無二的質地，將藉由過去實驗過的水、空氣和實體介質，跟電子音樂互動結合，並對表演者個體性做研究。未來將針對視障者舉辦《觸覺質地與即時電聲》工作坊、走入校園舉辦《當代音樂創作的斜槓未來》講座。

(中時 )