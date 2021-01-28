台中市西屯區21日發生3月大女嬰猝死案，女嬰李姓母親曾與5名男子生下7名子女，為釐清龍鳳胎當中女嬰猝死原因，檢警今（28日）會同法醫進行解剖，確定女嬰無外傷，初步判斷為嬰兒猝死症，但詳細原因仍有待女嬰檢體及血液送驗才能釐清。

台中市社會局指出，李女雖是7個孩子的媽媽，卻無力撫養孩子，經由社會局協助4個出養、1個由李女母親代為照顧。李女沒有照顧嬰幼兒經驗，加上沒有固定工作且居無定所，3個月大女嬰猝死前一天，社工還去她家訪視，當時發現女嬰活力正常，但衣服稍嫌單薄，未料竟發生意外。

為釐清女嬰死因，是否有涉及虐待、疏忽照顧等可能，檢察官今早會同法醫進行解剖。檢察官表示，初判並非窒息死亡，可能是嬰兒猝死症，但確切原因仍有待採集檢體送驗的鑑定報告出爐才能確認；另發現女嬰有多指症（雙手多一指）的部分，應該與女嬰早產有關。

社會局表示，37歲的李女有過3段婚姻，和其中2名前夫跟3名同居人共生7名子女。李女向社工稱龍鳳胎的爸爸已過世。龍鳳胎兒子已在一月委託安置，目前照顧情況良好，社工每日與個案保持聯繫，密切追蹤。

社會局強調，社工對李女再提出協助安置女嬰的想法，還提到已經幫她找了安置所，希望她跟女兒接受安置，李女原本還說願意再考慮，沒想到才事隔不到1天，就發生憾事。社工目前每日都與個案保持聯繫，密切追蹤，協助個案辦理女兒後事的相關事宜，以及喪女後的情緒調適。

(中時新聞網)