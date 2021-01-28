大陸國防部於今日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙在會上表示，台獨就是戰爭，並用英文強調：美遏中的舉動是「Mission Impossible」。

針對台灣近期稱將深化台美關係，及大陸軍機近來進入台灣西南防空識別區的問題。吳謙表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。解放軍在台海地區開展的軍事活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。

吳謙強調，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。在中華民族的歷史長河上，一小撮台獨分裂分子的謀獨行徑，就像是一個泡沫，又能翻得起幾朵浪花？我們正告那些台獨分子：玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

針對中美過去及未來兩軍關係的問題，吳謙表示，川普政府任內，中美兩國關係出現嚴重困難，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰。事實證明，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳。他並用英文再次強調：「To Contain China, Mission Impossible！」

吳謙說，當前中美兩國兩軍關係站在新的歷史起點。希望美新政府同中方共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。新年伊始，中美兩軍開展了一些務實性交流。1月26日至27日，中美兩軍舉行搜尋美軍戰俘與失蹤人員遺骸視頻工作會議，就美方關注的案例及兩軍合作深入交換了意見，體現了中方在人道主義領域對美方關切的重視。

吳謙表示，希望美方本著相同的專業素養和職業精神，與中方相向而行，妥善處理中方在兩軍關係領域存在的關切，加強溝通，管控風險，避免危機，推動兩軍關係沿著正確軌道向前發展。

(旺報 )