台南白河十七戶南天宮除夕舉辦擲杯拿獎金活動，最大獎是9999元紅包。（莊曜聰攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球貨櫃短缺，進出口貿易商搶櫃搶得凶，價錢已經上漲3倍還不見得有，台南白河在地宮廟「南天宮」，今年除夕夜將舉辦搏杯拿獎金活動，初一到初五也舉辦擲筊大賽，並大手筆以裝潢好的貨櫃小木屋當最大獎，主委方張金鳳表示，因自己從事相關事業，感謝神明加持，近來生意大好，為酬神而提供給信眾試手氣，依據現在搶手程度，市價至少有40萬的價值，是難得一見的小廟大手筆。

南天宮主祀方府千歲，位於台南市白河區木屐寮，當地人口稀少，一開始僅有17戶人家，可說是白河最小的部落，因此當地人也稱為「白河十七戶南天宮」，鄰近白河水庫，距離二高白河交流道不遠，就在往關子嶺主要道路旁。

方張金鳳在近3年前接任主委，家中經營的貨櫃屋事業漸有起色，去年起受新冠疫情影響，貨櫃短缺，連帶貨櫃屋價格也上揚，加上一般建築成本提高，貨櫃屋需求增加，生意暢旺，她為了答謝神恩，決定捐出一間貨櫃屋，替廟方活動加碼，從除一到大年初五舉辦千歲擲筊大賽，最多聖杯勝出的可以獨得這間原木裝潢的貨櫃屋。

另外廟方也規畫農曆春節相關活動，只要到廟裡點燈、安斗，都贈送一只貨櫃造型的面紙盒，除夕搏杯拿獎金大紅包也加碼到9999元，例外也採買在地小農種植的柳丁、香蕉，分送給香客，方張金鳳說，為配合防疫，民眾走春拜拜時記得戴好口罩。

廟旁的公廁是貨櫃屋改建，還彩繪章魚圖案，相當特別。（莊曜聰攝）

台南白河十七戶南天宮位於白河交流道附近，往關子嶺的主要道路旁。（莊曜聰攝）

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