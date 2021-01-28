蘋果Q4擠下三星 躍升全球智慧型手機龍頭 16:452021/01/28 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 iPhone 12 Pro Max。（黃慧雯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據市調機構IDC報告，蘋果去年第四季擠下三星電子、躍升全球智慧型手機市場龍頭，囊括將近四分之一占有率，華為則因美國制裁生效而銷量大幅衰退。 IDC數據顯示，蘋果上季出貨量勁揚22％至9,010萬支的新高紀錄，全球市占達23.4％。 三星電子上季智慧型手機出貨量達7,390萬支，雖較前一年同期增加6.2％，但龍頭寶座卻已拱手讓給蘋果。 華為去年第四季出貨量銳減42.4％至3,230萬支。 蘋果上季營收首破千億美元 驗證超級週期啟動 AirPods Pro與AirPods傳有望上半年更新 外觀皆有變化 (工商 ) #三星 #全球 #蘋果 #龍頭 #萬支 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶瑞光獲國際大廠Golden供應商資格 打入智慧型手機鏈 18:522021/01/28 財經 庫克預期iPhone中國銷售續佳 12:202021/01/28 財經 全球車用晶片大缺貨 台積電：已與客戶合作確認關鍵需求 09:112021/01/28 財經 蘋果首季iPhone 12供需可平衡 弱勢美元有助益 11:342021/01/28 財經 全球智慧手機市佔重新洗牌 蘋果重返第1 小米第3華為第5 18:272021/01/28 兩岸 陸新iPhone銷售創歷史紀錄 庫克：市場強勁源於5G建設加快 17:492021/01/28 兩岸 《國際產業》晶片給力 三星電子上季、去年獲利年增逾2成 09:432021/01/28 財經 台版挪亞方舟 為全球13430種原續命 04:102021/01/28 焦點要聞 臉書營收成長33％ 預告蘋果修改隱私政策將影響廣告收入 12:382021/01/28 財經 電動車拉風 股價飆速 04:102021/01/28 財經要聞 三星預告資本支出大增 本季獲利恐下滑 22:502021/01/28 財經 財經熱門新聞 陸企投資逾50億建漁港 澳有意見？ 巴紐人怒嗆8字 - 要聞 被陸打得快斷氣 葡萄酒出口單月崩45億 澳經濟增長不妙 - 要聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 晶圓二哥還能不能買？他曝一數字完勝台積電 - 財經 印度禁59款陸APP 逼出TikTok第一槍 自己人先掛了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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