根據市調機構IDC報告，蘋果去年第四季擠下三星電子、躍升全球智慧型手機市場龍頭，囊括將近四分之一占有率，華為則因美國制裁生效而銷量大幅衰退。

IDC數據顯示，蘋果上季出貨量勁揚22％至9,010萬支的新高紀錄，全球市占達23.4％。

三星電子上季智慧型手機出貨量達7,390萬支，雖較前一年同期增加6.2％，但龍頭寶座卻已拱手讓給蘋果。

華為去年第四季出貨量銳減42.4％至3,230萬支。

(工商 )