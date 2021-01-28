大陸女星范冰冰2018年捲入稅務風波，讓她演藝事業跌入谷底，儘管范冰冰積極回歸演藝圈，但她復出之路仍艱辛，不過范冰冰近日則被網友發文稱「范冰冰都涼了，她兒子還想掀起什麼風浪」，范冰冰粉絲就在這則微博標記范冰冰，並建議她提告，果真還釣出范冰冰現身回應：「可以」。

微博有一名網友發文稱：「范冰冰都涼了，她兒子還想掀起什麼風浪」，惹來范冰冰粉絲不滿，在這則微博替范冰冰出氣「她就沒有兒子，范女士，這人造謠你有兒子，幫你轉發你可以告她了」，還標記范冰冰的帳號，而范冰冰事後則現身回應：「可以」，霸氣闢謠她有私生子的傳言。

范冰冰現身回應，闢謠她有私生子的傳言。（圖／取材自新浪娛樂）

其實范冰冰自從2019年與李晨分手後，她的感情動態就引發關注，范冰冰甚至多次被陸網直擊，她小腹明顯凸起、圓滾滾巨肚超搶鏡，范冰冰甚至被指，肚子大到連拿書遮肚都擋不住，范冰冰肚皮狀態屢次被拿出來討論，不過范冰冰至今仍是身形纖細的美魔女一枚，也算是用時間粉碎網上傳言。

但范冰冰對於自己屢被傳懷孕、產子，她積極維護自己權益，並在2017年向法院提告，要求對方要賠償經濟損失10萬元、精神損害撫慰金20萬，最後判決結果出爐，根據案件顯示，法院要求2位被告在人民法院報刊登致歉聲明，向范冰冰賠禮道歉，同時要分別賠償經濟損失5萬元。

(中時新聞網)