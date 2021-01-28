每個人都希望自己是天生的富貴命，年輕時衣食無憂，年長時也不需擔心自己的晚年生活。但生活中總有人一生需要奔波不停，即便他們再怎麼勤勞，也難以走向致富的道路。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，這些人身不由己，多勞少獲，時間久了，自然會在面相上有所反映，若有以下4種長相特徵，代表天生勞碌命，生活過得很辛苦，若能學會調整自己的身體和心理狀態，慢慢修養，即可對於自身命格有所改善。

▍1.額頭紋路重

一般情況下，人臉上的紋路在中年後形成為佳，過早則是勞碌命格的體現。如果稍有額頭紋路，比如偃月紋等本身寓意富貴，但若在人年少時就形成於面相之中，則代表此人早年運程不順，家境不好，很早就得步入社會謀生。

▍2.眼角魚尾紋繁重

人到了一定年紀，眼角長皺紋是很正常的事情，但如果魚尾紋長得過於雜亂且數量也多的話，則說明這類人需要四處奔波勞苦，難成大事。如果魚尾紋呈現「開花」狀，則表示此人感情豐富，且婚姻多變，適合晚婚，結婚之後還要多注意收心，才能保證婚姻生活的穩定。

▍3.鼻頭濕紅

生活中，若有人突然鼻頭發紅，便是近期要走好運的徵兆，但是，鼻頭長時間濕紅，類似酒槽鼻的話，就不是運勢好的面相，而是勞碌命的表現。因為鼻頭處於財帛宮，長時間赤紅不散，則是自身財氣虛勞之兆。

▍4.頭先過步

頭先過步是指一個人在行動的時候，頭總是在腳之前，這樣的人大多性格急躁，做事輕率，缺乏思考。有的人甚至還彎腰駝背走路，這樣的姿勢看起來缺乏自信，心思過重，勞心勞力者居多。

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(中時新聞網)