台中漢來海港餐廳官網宣布，今（28日）閉館進行「內部調整」停止營業2天，由於正值桃醫感染擴散期間，為避免民眾擔憂，台中市食藥處表示，這是本月24、25日有49人到該餐廳用餐後出現食物中毒症狀，前往採檢並稽查後，發現餐廳內部出現食安環境的缺失，並要求業者暫停營業3天。

據了解，食藥處到場稽查發現餐廳現場有多項缺失，並有待改善，包括牆壁角落不乾淨，而砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫有污垢、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，已責令業者限期改善，屆期如未改善，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台中漢來海港餐廳表示，於2月28日、29日這2天已閉館，並大肆消毒清潔，等待後天衛生局複查；至於顧客端，已緊急通知28日3個餐期訂餐的消費者，以及出現症狀的消費團體都將全額退費，客人無論在身體或心理的創傷，亦協助就醫，會依就醫證明給予客人補償費用，並給予慰問金、此事將負責到底，截至現在，客人們對於我們的後續處理皆能接受，並靜待採檢結果。

(中時 )