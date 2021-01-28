農曆新年就要到了！想好你的年終獎金該如何分配了嗎？神腦準備各種價位的「好牛好神組」商品組合，不論是年前掃除必備幫手、寒流保暖神物、年節送禮組合、保健保養品、年節旅遊住宿票券，需求都能滿足。神腦再加碼神運大轉盤、打地鼠遊戲送你最高8,000紅利開運金，申辦5G資費購機或全通路單筆消費滿$999，週週抽最高$8,888大紅包。不用出門就可以在神腦生活購物線上採買。

年終怎樣花，能發揮最高價值！？神腦針對不同族群貼心規劃推薦商品組合，快來看看最合適你的好物有哪些？

＊小資族2021神物推薦（千元有找）

預算有限的年輕小資族，推薦TESCOM遠紅外線大風量負離子吹風機+ Dr.DERMACH Im fine保濕補水小鯨魚面膜(10片裝)，以及MEGA KING 隨身電源10000mAh+MEGA KING 48W三孔旅充頭，新春組合都只要$888。平時覺得昂貴的保養品、小家電還有3C產品，就趁年終到手買起來！

＊青壯年2021神物推薦（萬元以下高CP家電）

身為家中經濟支柱的青壯年族群，時刻都把家庭放在第一，推薦Deerma德爾瑪平掛兩用除菌熨燙機($1,680)、禾聯直立式手持吸塵器+小米手環5(好牛好神組合價$1,688)、象印10人份微電腦電子鍋+高島六星級時尚美足機(好牛好神組合價$6,888)、LG隨身淨空氣清淨機+歌林旋風無油健康氣炸鍋(好牛好神組合價$6,888)，年終別忘了犒賞自己換新機，iPhone 12、SAMSUNG Galaxy S21、OPPO Reno5等5G手機，現在買更划算。

＊熟齡族2021神物推薦（萬元以上質感3C）

擁有高質感且舒適的家是熟齡族的理想，推薦高島愛舒服時尚小沙發按摩椅，消除工作日積月累的疲勞，還有SAMSUNG Galaxy Tab S7+ 5G，旗艦平板追劇不卡卡，12.4吋大螢幕工作玩樂都方便！

好牛好神新春期間限定，有3C家電、保健禮品組合，年終這樣花最划算。（神腦提供／黃慧雯台北傳真）

年終獎金除了犒賞自己外，也別忘了對親愛的家人好。如何送到心坎裡？神腦告訴你挑選3要點，挑對禮物比送昂貴的禮物還更加分！第一，可以依照送禮對象平時喜好下手挑選禮物，或是觀察他最近的需求來做選擇。第二，可以考量禮物的實用性，每天都用得到的居家、生活用品，最實用；第三，針對送禮對象量身挑選出最佳禮物，千萬不可讓收禮對象有太大負擔、覺得太貴重，最重要的是心意及愛意，精心加上手寫祝福小卡，讓禮物更有溫度！

即日起到春節期間，神腦更推出線上小遊戲陪消費者迎新春，結帳前別忘了來試試你的好手氣，最高賺8,000點紅利開運金。新年走春就來神腦辦5G，於活動期間申辦5G資費購機或全通路單筆消費滿$999，週週抽最高$8,888大紅包，還享義大遊樂世界門票8折優惠，另外2/5~2/16於門市單筆消費滿$3,000，就有機會抽中PS5。嫌出門採買年貨、禮品嫌麻煩？打開「神腦生活」在被窩裡就可以舒適逛大街吧！

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