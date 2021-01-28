美股隔夜收黑，亞洲主要股市包括中國股市周四集體下挫，港股開低走低跌破2萬9000點信心關卡。

周四香港恆生指數收跌746.76點或-2.55%，為28550.77點。國企股(H股)跌317.21點或-2.72%，為11334.03點。半導體股、金屬股、汽車股表現最差。

科技指數跌4.43%；半導體股領跌8.3%。上海復旦跌10.1%；中芯國際、華虹半導體分別跌8.5%、8.7%。權值股騰訊跌2.9%；阿里巴巴跌3.2%；美團跌2.3%；

在港股上市的義大利奢侈品牌普拉達(Prada)漲1.43%，報49.5港元。執行長信心喊話，未來四五年，年營收將攀升至50億歐元。

國泰航空跌9.71%，報5.95港元。公司擬發售2026年到期的港元債券，外傳籌資金額將在60億美元。

中國旺旺漲6.26%，報5.9港元。中國旺旺周三宣布去年8~12月回購500萬股，平均每股回購價約在5.38港元，顯示管理階層認為股價被低估。

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(時報資訊)

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