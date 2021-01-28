緯創(3231)與高雄市政府經濟發展局合作，藉由創新體感科技應用，開發失智衰弱症快篩與復能訓練遊戲，透過高雄市立大同醫院臨床專業協助，從高雄場域據點初步成果，驗證體感遊戲可達到快篩及復能效果，並實現預防醫學目標。

自民國107年起，緯創承接體感科技健康促進計畫，針對體感樂齡服務不斷進行優化及改善，至今巳有700多名使用者，累積超過 6000人次，最年長使用者為92歲；藉由鼓勵長者體驗體感遊戲互動，客觀式進行失智衰弱篩檢評估，以及體感復能訓練，讓長者達到運動體適能效果，藉此訓練上、下肢肌力，結合益智遊戲，更加強大腦記憶力及認知能力。

對於社區長者，在疾病預防與延緩失能上，最重要的就是及早發現疾病、進行治療，以及持續復能訓練。經使用者數據分析，體感快篩與紙本篩檢量表的評估結果具有高度相關性，在持續利用體感復能訓練後，肌力表現也有提升的趨勢，而肌力的維持，不僅是預防長者罹患衰弱症的重要因子，也能降低長者跌倒發生的風險。透過體感科技，長者在遊戲中就可以完成篩檢評估，其中雙人進行的體感復能訓練互動模式，可讓大家呼朋引伴一起參與，增加運動體適能的樂趣，也讓預防醫學、健康促進變得簡單又有趣。

(時報資訊)