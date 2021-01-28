資誠（PwC）會計師事務所指出，美國總統拜登上任後提出1.9兆美元的緊急救濟法案「美國救援計畫」，用於新冠肺炎疫苗補助、提高直接救助金額的發放、重啟校園與支應社會需要。不過，考慮到拜登的加稅政策，資誠提醒台商必須留意後續的美國稅改。

拜登的美國救援計畫包含延長和擴大2020年制訂的緊急帶薪病假和家庭事假補助，對超過500名僱員與少於50名僱員的公司放寬免稅額限制，並對500名雇員以下的中小企業補償員工帶薪休假的支出。

對於個人補助則為每人1,400美元的現金紓困補助，和12月通過的每人600美元紓困補助合計為2千美元。另外，美國救援計畫還有失業補助提高到每周400美元且延長發放到2021年9月、延長暫時禁止租房收回與贖回權並延長房租補助、延長營養援助計畫、提高聯邦最低薪資至每小時15美元、擴大育兒補助與稅額減免及低收家庭稅額抵減。

如果有必要，掌控參眾兩院的民主黨將可能啟動「預算協議程序」推動拜登的第一階段與第二階段的經濟復甦計畫。第二階段重建美好復甦計畫預期將包括高所得個人稅率增加、公司最低稅負制調整、國際稅法的改變以及他在總統競選期間提出的其他增加收入的措施。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，因目前新冠肺炎使得美國景氣低迷，稅改政策確切實施的時間點還有待後續觀察。然而，拜登在參眾兩院的完全執政，將有利於他推動兩階段的經濟復甦計畫，而這也意味著將對企業與高所得人士所有影響。

蘇宥人建議在美國營運的台商，還有台美雙重國籍及在美擁有資產等人士諮詢美國稅領域專業人士，應提前準備以因應美國稅改帶來的額外稅務成本和美國稅務風險。

(工商 )