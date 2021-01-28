國發會今（28）日表示，全球疫情尚未趨緩，政府仍需持續加速公共建設支出，提振內需帶動經濟成長，今年整體公共建設經費逾6,100億元，為歷來最高金額，也較去年多出兩成，達1,000億元。

行政院會今日聽取國發會報告「109年度整體公共建設計畫執行情形」，去年整體公共建設計畫經費5,046億元，至去年底執行4,818億元，執行率95.48％，比前一年提升2個百分點，創下13年來新高。

行政院長蘇貞昌指出，台經院預估隨著科技大廠加碼投資台灣，離岸風電等綠能投資升溫，今年投資可望提升，達到4.83％，國發會副主委施克和則說，政府投資和民間消費將是支撐今年經濟成長的重要力道。

國發會指出，國發會與工程會今年將積極協助計畫主辦機關排除困難，加速計畫規畫執行，提升執行效率，持續衝高公共建設執行率。蘇揆要求各部會首長要更精確、更努力，讓公共工程執行率不是只有以95％為目標，而是應該有規劃、訂定，貫徹執行。

分析去年各季執行情況，在第一季公共建設計畫確實受到疫情影響，低於過去年度平均表現，第二季起在政府加速推動下，執行成效明顯提升，除全年較108年增加執行600餘億元外，也提前投入經費，避免以往過度集中在第四季執行的現象。

去年政府一整年推動公共建設總金額為5,046億元，僅低於2010年的5,379億元、2011年的5,128億元，創下2012年以來新高，執行率更高達95.48％，創下13年來的新高。國發會官員強調，「歷年來公建執行率未達95％以上」。

蘇揆說，隨著台灣重大投資、公共支出增加，相關人力是否有欠缺，相關物料因此有上漲，應該有的相關因應作為，請勞動部、經濟部、公共工程委員會協同各相關部會，對於問題能夠預見於先，提出相關對策來對應、解決，不是只有光從數字上的提升，因為擴大內需之後，產生的一些連鎖效應也能夠預見於先，有所因應。

(工商 )