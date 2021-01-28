發放禮金的「大工程」，28日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋。（吳敏菁攝）

發放禮金的「大工程」，28日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋。（吳敏菁攝）

疫情轉趨緊張，沖淡迎接過年氣氛，28日一大清晨彰化市介壽堂駛進運鈔車，警方戒備，彰化市公所動員工作人員、大陣仗點數鈔票裝進紅包袋，一片喜氣洋洋，讓人感受到過年的氣息了，每一個紅包都代表對長輩們的尊敬和祝福。

彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入「第24年。今年春節敬老禮金於1月28日，在各里辦公處或指定地點同步發放，獲領取敬老禮金的長者有25085人、每人6千元，合計共發放1億5051萬元，雖然耗費龐大，但讓長者開心，仍然是值得。

今年敬老禮金發放方式採取現金與轉帳並用，只有三分之一選擇轉帳，多數人讓人還是領現鈔比較有感，林世賢市長表示，目前疫情陰影仍然籠罩之際，市公所超前部署，讓長者可以轉帳方式領到禮金，避免群聚，不失為防範疫情的良策。

發放禮金的「大工程」，28日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，市長林世賢也特別前往視察並慰問大家辛勞，隨後再商請73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處。

林世賢也特別前往民族路彰安里辦公處、中正路二段南瑤活動中心、延平路的延平里辦公處、旭光西路的成功社區活動中心藝文音樂館，以及自立街的忠權里辦公處等，將禮金紅包親手交給長者們，提早拜年，祝福新春快樂，身體健康。

(中時 )