37歲女星蒼井空過去是日本「AV天后」，眾多男粉絲們都羞認人生中一大部分性教育，是靠她的作品啟蒙，暱稱蒼井空是「蒼老師」，而她多年前已轉型並到大陸發展，不僅成功穿回衣衫，還結婚當媽，2019年圓夢生下雙胞胎，她當媽仍繼續在演藝圈發展，近日她作客諧星井上裕介的個人YouTube頻道，尺度大開，曝光過去曾喝醉被超大咖撿屍。

蒼井空堪稱AV女優轉型最成功的例子之一，2018年1月1日宣布人生邁向下一步，閃婚日本DJ老公，也坦言夢想就是當媽媽，但體質不易受孕，也知道孩子未來可因為她曾當過AV女優而被霸凌，但仍想圓夢，因此婚後重心都放在「做人」，終於在2019年5月1日圓夢，剖腹生下雙胞胎兒子。

產後蒼井空仍維持火辣外型，因此即使當媽，仍是許多人心目中的性感女神，近日她受諧星井上裕介之邀，上他的YT頻道進行對談，公開了多年來從沒公開的秘密，透露約10年前，她某次喝醉結果被撿屍，隔天醒來人是在賓館裡，發現旁邊躺的人不得了，是某知名企業的老闆。

蒼井空偷偷告訴了井上裕介那位老闆的名字，讓井上驚呆說不出話來，蒼井空表示事後她也是這種感想，覺得講出來的話真的不得了，因此一直隱瞞至今都沒公開，還笑稱自己喝了就變「bitch」，但強調自己是主動的人，跟人開房也不喜歡被拉去，而對於交往對象或另一半，她沒有特定標準，只要感覺對了，能滿足她的慾望，其實誰都可以。

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(中時新聞網)