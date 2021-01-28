北市消防局與中保關懷社會福利基金會，28日舉辦「全民英雄，心動救援」記者會。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局與中保關懷社會福利基金會，28日下午在台北101大樓舉辦「全民英雄，心動救援」記者會，發布北市與雲林縣「全民守護者」APP合作案正式上線，未來將與更多縣市合作，並表揚台灣大車隊司機、圓山派出所警員及生命之星救護車有限公司救護技術員等3名接獲「全民守護者」APP召喚，實際到場進行急救的無名英雄。

消防局表示，北市在去年下半年選定了100輛台灣大車隊計程車放置AED，這不僅是全台首創，也是將AED帶入移動世代。從過往被動的啟用AED，到台灣大車隊司機在接獲「全民守護者」APP任務通知後，主動攜帶AED先行到現場展開即刻救援，將更有效率的縮短救護車抵達前的急救空窗期。

依據國外研究，召喚志願者施救的APP在CPR及電擊率皆有極大的助益，特別是救護車反應時間較久的地區效益會更加顯著，也因此北市自去年起開始規劃與雲林縣分享「全民守護者」APP，期待APP能夠發揮更大的效益。

消防局表示，猝死病患的現場急救，宛如一場與時間賽跑的接力賽，發現者立即報案這是第1棒，旁觀者儘快介入急救與去顫電擊這是第2棒，火速趕到現場的救護人員是第3棒，這3棒必須環環相扣、緊密接合，才能挽回一條寶貴的生命，這也正是猝死病患救護最具挑戰的地方。

因此北市消防局與衛生福利部醫事司及財團法人中保關懷社會福利基金會共同開發「全民守護者」APP，召喚願意對於猝死患者施行CPR或拿AED來電擊的守護者，期望能縮短救護車抵達前的急救空窗期，減少病患腦部的缺氧性傷害，為病患爭取較佳的康復機會。

消防局表示，APP自2019年1月1日啟用，截至去年12月31日下載量為2萬6000餘人，啟動案件共計429件。統計突發呼吸心跳停止的人，有接受旁觀者CPR的存活率是沒有旁觀者CPR的2倍。

消防局呼籲民眾踴躍學習CPR及AED操作，並下載註冊「全民守護者」APP，一同加入救人的行列，守護自己和親朋好友的生命安全。

(中時 )