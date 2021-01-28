央行於2020年12月15日預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，主要為是開放外匯指定銀行在境內發行外匯金融債券，可連結衍生性商品或為結構型債券，預告期間外界無提出修正建議，將依原預告條文發布，並且從2021年1月30日開始生效。

央行官員表示，這次預告修正銀行外匯業務管理辦法，主要是因應金融數位化及外匯業務經營趨勢，簡化銀行申請許可為指定銀行的程序及資格條件，並為促進國內金融債券市場及金融商品多元化發展，放寬指定銀行於境內發行外匯金融債券，得連結衍生性商品或為結構型債券。

這次辦法修後，銀行將可發行境內外幣債，並連結外幣利率，甚至可依據客戶需求，量身訂做債券商品，一改現行只是銷售境外結構債的通路地位，將有助國內金融專業的提升。也是配合金管會「媲美星港新財管方案」的修正放寬，最快2021年上半年第一檔金融債有機會上市。

這次修正辦法，同步刪除外匯指定銀行的規定條件，央行官員說明，現行銀行要申請為外匯指定銀行，條件中必須達到合辦外匯業務量累積達4億美元或筆數達7,000件，達到的期間較短者約一、二年，較長者可能需四、五年，才可能成為正式的指定銀行，也是1992年以來的首次鬆綁。

央行官員補充解釋，這次修正還包括換匯交易（FX Swap）的定義，過去的定義是辦理即期或遠期外匯的同時，均以承作相等金額、不同方向及不同到期日的遠期外匯避險，修正後增加開放以即期外匯做避險，也就是最短可以短到僅「T+2」（前後共三天）的換匯交易，有助資金更靈活的調度。

(工商 )