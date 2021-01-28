行政執行署桃園分署配合法務部行政執行署推動「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，28日上午兵分多路，由5名行政執行官帶隊執行，查封2名拒繳新冠肺炎民眾房屋，其中1人立刻繳清10萬元罰金，另一人則已經返回美國，執行署隨即貼上封條，若再不處理就可拍賣。

行政執行署桃園分署表示，關於違反居家檢疫案件，各地方政府衛生局自109年4月10日起，開始移送桃園分署執行，計至28日止，共受理87件，裁罰金額2032萬7000元，該等案件經桃園分署施以現場執行；扣押銀行存款、薪資；限制出境、出海及拘提、管收等手段後，繳清33件，辦理分期繳納中15件，徵起金額達530萬9295元。

因桃園地區近來成為疫情「紅區」，桃園分署為加強執行力道，防止疫情出現破口，由5行政執行官帶隊，查封楊姓民眾房屋，他獲知後，隨即交代女兒繳清10萬元罰鍰。另名多姓民眾雖然去年11月返回美國，但仍然在其住處貼上封條，若他仍不處理，則將拍賣其持分部分。

(中時 )