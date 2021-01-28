橋頭地檢署28日上午在1樓大廳舉辦船舶拍賣會，拍賣標的物是兩搜大陸籍抽砂船。其中一艘「海盛877號」抽砂船以價金2365萬元拍出，拍賣會順利圓滿。

「海盛877號」抽砂船於今年7月底到澎湖七美西南方55浬處違法抽砂約600噸，海巡署將1船8人移送橋頭地檢偵辦。橋檢28日拍賣這艘依法沒收的4千噸抽砂船。

此次拍賣商品計有抽砂船2艘，吸引許多民眾及廠商等前來觀看和競標，會場氣氛熱烈。拍賣由主任檢察官陳竹君、檢察官李明昌擔任拍賣官。在明快的主持風格下，過程流暢，其中，「海盛877號」抽砂船順利以價金2365萬元拍出。

橋檢說，為貫徹法務部要求徹底剝奪犯罪人不法利得，杜絕犯罪誘因之刑事政策，以及對各項扣押物的妥善管理，該署將適時進行拍賣變價程序，提存價金，追討犯罪人不法所得，及降低檢察機關保管扣押物成本與風險，創造國家及被告雙贏局面。

(中時 )