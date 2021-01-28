大陸東北數周前傳出疫情，吉林省有數百例感染，其中通化市2周內出現逾2百確診，經緊急封城後一度引發40萬居家市民斷糧危機。經查，通化疫情源頭是一名來自黑龍江的傳銷人員前住通化進行日常生活用品銷售宣傳，該市公安局已就該名外來傳銷人員以妨害傳染病防治罪立案偵查。
據《澎湃新聞》報導，2021年1月12日通化市新型冠狀肺炎疫情爆發，經清查感染路徑，此次疫情係因通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某於2021年1月9日聘請黑龍江籍人員林某某（該人系新冠肺炎無症狀感染者，通化市疫情「0號傳染源」）到通化市東昌區為其產品進行銷售宣傳引起。通化市公安局東昌區分局於2021年1月17日對該案以妨害傳染病防治罪立案偵查。
陸媒報導指出，這名來自黑龍江的無症狀傳染源被稱為「毒王」，目前已致203例確診，1人死亡。日前通化疫情擴散時，當局緊急封城，一度造成全城40萬人斷糧，並導致14名官員遭當局以抗疫不力罪名處分。
(中時新聞網)
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