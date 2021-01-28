台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)2020年轉虧為盈，EPS 0.41元。公司對2021年展望持續樂觀，並決議辦理私募現增定價每股9.11元，以強化鈦、鎳基產品的開發銷售。

精剛今(28)日召開董事會，通過2020年財報。2020年營收7.88億元，較上一年度(2019年)減少6.8%，但全年轉虧為盈，為連續虧損三年後首度獲利，稅後淨利3346萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.41元。

精剛表示，去年新冠肺炎疫情雖衝擊來自歐洲地區的營收表現，但印度、新加坡等亞洲市場以及國內市場的營收明顯成長，因此公司整體營收僅較前一年小幅下滑；在持續改善生產成本、提升競爭力以及調整產品組合得宜，2020年毛利率成長至7.6%，較前一年提升逾6個百分點。

精剛董事長王炯棻表示，去年新冠疫情重創百業的情況下，經營團隊努力不懈因應變局，讓公司擺脫連續虧損，繳出一張獲利的成績單。

展望2021年，精剛指出，公司已打入大型油氣、能源與生醫直接製造廠客戶的供應鏈，接下來將進一步為搶攻航太市場做材料認證的準備，加上目前造船業景氣熱絡，帶動船舶備件需求大增，有利公司爭取訂單。為蓄積中長期發展的成長動能，精剛將透過私募現金增資來持續強化鈦、鎳基產品的開發銷售，對今年業績展望抱持樂觀看法。

精剛今日董事會通過私募普通股現金增資新股定價，將以每股9.11元發行，較票面折價幅度約8.9%。本次預計增資40,000仟股，增資後資本額增為12.25億元，實際募得資金為3億6440萬元。繳款期間為110年1月29日至110年2月8日，私募現金增資基準日為110年2月8日。

(時報資訊)