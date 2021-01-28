已故臺大內科醫師廖永祥今(28)日肝癌逝世滿15周年，該周年第一個紀念活動由妻子鄭愛柔、女兒廖翊安，廖翊如及各界好友集結成冊出版「打開時光膠囊的生命對話」新書，15年前父親寫給女兒家書，這本書成了15年後女兒寄給在天國父親的回信，這本書也同樣安慰那些遭受同樣悲傷的家庭。

廖永祥，1961年出生於瑞芳鄉下，從小家境清苦，憑著努力如願考上台大醫學院，並在1998年底以第一名拿到台大醫學博士學位。

廖永祥前程似錦，但在1999年2月為病人做超音波檢查時，隨手把儀器往自己肚子靠，結果看到了螢幕上出現10公分大的肝腫瘤，2天後就進入開刀房切除腫瘤，三分之二的肝臟遭切除。

但不幸5個月後肝臟再度長出腫瘤，儘管在自己的醫學專業評估下只剩半年壽命，但在基督教信仰、積極的醫療協助以及家人關懷下，生命又燦爛了7個年頭。

大女兒，同時也是現任廖永祥醫師之友會協會秘書長廖翊安說，出版本書的靈感來自父親逝世10周年的時候，母親想要出一本父親的生命故事，尤其以傳記的方式完整的記敘他的一生。

她說，父親去世時自己是15歲，明天就是自己的30歲生日，父親在她生命的日子將少於一半，覺得是生命中的一個重要意義，但不需要用感傷來看待，眾人對父親的思念已經是個祝福，而父親的文字也帶給她許多激勵與感動。

妻子鄭愛柔說，廖永祥曾說過「人若獲得全世界而失去健康，那有什麼意義？」當時他因為追求世俗成就而忽略健康，會想在生命最後關頭寫家書給女兒，是因為丈夫讀到罹患腦腫瘤的美國作家葛瑞格．瑞夫．藍普所著的《好想陪你一起長大》，該書描述葛瑞格如何以罹患絕症的心境面對女兒。

所以丈夫在醫院午休或假日在家時，都會隨手用便條紙或筆記本記下內心的感觸，當中最多的還是想和女兒一起成長的殷切盼望。

肝病防治學術基金會董事長許金川說，肝癌高居我國十大死因第3名，每年有超過7000人因肝癌去世，當時年輕大有可為的廖永祥也是其中一位，台灣B肝與C肝的患者至今仍超過200萬人，超音波檢查一定要定時做，早發現就能早治療。

(中時 )