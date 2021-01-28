眾所矚目的BWF年終賽已於泰國舉行，MOD愛爾達體育2台（CH201）與體育3台（CH202）轉播賽事，創下高收視率。堪稱疫情超級受災戶的BWF羽球賽，近期於泰國舉行三站賽事，這是球后戴資穎闊別10個月後，重回國際賽場的重要比賽，已在兩站賽事皆拿下銀牌，並締造生涯第400場單打勝利的佳績，王齊麟、李洋則於男雙項目連奪兩冠。

中華隊精采的比賽佳績也讓ELTA體育3台收視率開長紅，兩個周末假日MOD收視率皆達「破1」的精采表現，直逼中華職棒冠軍賽熱潮，直播最高收視率更是MOD當週排名第二，僅次於新聞台收視率，體育迷因為中華隊的好表現，重拾遙控器守在螢幕觀看愛爾達轉播的賽事。

根據相關的收視調查資料顯示，BWF羽球賽的主要收視族群為30~54歲，愛爾達電視整體的收視族群主要集中在25~54歲、家庭月收入超過10萬元者占比高，這些收視族群更是廣告商眼中消費潛力高的目標族群。

另外，BWF泰國站賽事相關的貼文在愛爾達體育家族粉絲團亦創造出近180萬次觸及、高達130萬人次參與討論及75％的互動率。2020年新冠肺炎疫情打亂了全球體育賽事節奏，就連全球體壇盛事2020東京奧運也都被迫順延到2021年7月23日，雖然疫情未緩解，但各項運動賽事已在嚴密的防疫措施下陸續恢復比賽。

愛爾達表示，雖然疫情打亂體育賽事，卻讓宅經濟興起，各式線上購物、線上收視紛紛受惠，除了推升線上收視的OTT服務成長外，轉播運動賽事則成為OTT服務另一個帶動成長的新動能。不少研究報告都指出，體育賽事直播有望成為OTT平台大戰的最新利器。

根據Rethink TV的研究報告，越來越多OTT業者提供體育賽事轉播服務，這讓全球體育賽事版權收入將從2018年的486億美元成長至2024年的851億美元，漲幅高達75％。

而甫於本月4日在美國及歐洲等地區上線的Discovery集團的OTT服務「Discovery+」，之所以選在此時推出服務，就是寄望藉由直播奧運及其他運動賽事來增加訂閱人數，欲與迪士尼（Disney）、蘋果及Netflix等影音串流巨人一較高下。

面對疫情的不確定性，日本奧運委員會主席山下泰裕曾坦承，東京奧運的形式可能會有所改變，現場可能沒有觀眾入場觀賽。如果預言成真，屆時全球的觀眾只能透過轉播來觀賞這個體壇盛事。

愛爾達強調，身為「2020年東京奧運」全賽事台灣總代理，自當全力以赴，提供給台灣觀眾最專業、最即時的精彩轉播服務。

愛爾達表示，東京奧運將以3個雙語頻道（中英語）、3個原音頻道（英語），OTT多螢收視及備受各界矚目的4K、VR轉播服務，都會讓觀眾有著不同以往的視覺享受。

距離東京奧運倒數176天，代表參賽或是積極爭取參賽的選手仍在各自的崗位上努力。像是仍在泰國出賽的世界球后戴資穎、我國男單一哥周天成等選手都在為奧運參賽積分而努力。愛爾達強調，運動員的黃金歲月有限，禁不起任何一次的奧運停辦，期盼疫情能盡早受到控制，讓選手們能在奧運這個世界級的競技舞台上發光發熱。

(工商 )