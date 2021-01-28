莎莎認為目前感情狀態很幸福。（吳維書攝）

莎莎28日擔任咖樂迪咖啡農場一日店長，她與穩交12年的圈外男友錢先生合開咖啡店，笑稱店裡咖啡主要由男友負責，她則主攻甜點，兩人還有屬於自己的暗號，一聽到「咖啡廣場」，男友就知道她的咖啡要糖多奶多，她早上還能從有無聞到咖啡味，判斷自己身處家裡或是外地出外景。提及過年安排，她笑稱已買好4、5000元零食，剛剛在活動開始前，忍不住又先買了一些，準備過年軟爛在沙發與床上，與男友不會刻意到彼此家拜年。

近日疫情再升溫，莎莎表示店裡剛好在裝修，不擔心生意受影響，「已開了4、5年，都是老客人，外加我們有甜點跟禮盒，也有外燴的其他接單，目前還ok」。談到過年是否與男友互贈紅包，她笑回：「通常都是他發紅包給我，畢竟他是『長輩』，稍微年長我2歲呀。」而是否因疫情改變人生觀，邁向人妻階段？她表示：「還好啦，我現在的狀態非常幸福，也很開心，所以希望維持現狀，這是一個大家都很舒服的狀態。」

莎莎笑稱長輩不會催婚，「我家有4個女兒，我是老3，姊姊有生小孩，所以我媽也有孫可抱，我自己則是走一步算一步囉」。她提及除了手上兩節目《WTO姐妹會》、《食尚玩家》，最近還在YT開了網路新節目《貓咪小宇宙》與貓咪行為獸醫師林子軒合作，「這個節目，我們都沒拿薪水，因為很喜歡貓，希望大家可以多多了解貓」。

(中時 )