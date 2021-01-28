泰暘核准1.4公頃卻另外擴增3公頃，違規面積是原面積2倍。（朱珍瑤提供／蔡依珍桃園傳真）

徐田核准1公頃卻多出0.76公頃、暴增76％。（朱珍瑤提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市共有4家土資場跟8間砂石場，但議員朱珍瑤調查發現，12家業者竟會「自我繁殖」超限利用，違規面積甚至是核准面積2倍，但市府各局處互踢皮球，推託未獲檢舉，讓她怒批尸位素餐，「新北能、桃園為何不能？」新聞處長詹賀舜強調依法行政，查獲不法一律開罰。

「農地變砂石場，有圖有真相！」朱珍瑤28日出示地政局套疊2013年的空拍圖，發現全市12家土石收容處理場都超限利用逾7年，擴及到周遭農地，農業局查了8家，就有7家不合格、1家還在調查，像是徐田核准1公頃卻多出0.76公頃、暴增76％，泰暘核准1.4公頃卻另外擴增3公頃，違規面積是原面積2倍，「砂石場越變越大，是業者膽大妄為？還是公務員護航？」揶揄鄭文燦是「砂石市長」。

朱珍瑤說，建管處高喊7年來稽查421次、月報也要求業者檢附現場照和錄影光碟，卻都「查無不法」，每年收受上億元管理費和土方稅用去哪？點名建管處長邱英哲去年信誓旦旦保證業者都合法，還容許業者展延，要求下台負責。她也提到地政局雖曾於2014年裁處，但像泰暘違法25筆地號只罰5筆、約1／3面積，根本是「縱放」，事後也未追蹤要求改善，一再姑息養奸。

邱英哲喊冤強調去年是針對土資場周遭緊鄰5住家部分保證未違規，「無法接受移花接木說法！」但也坦言過去不曾接獲場區擴大違規的檢舉案、也未開罰，將徹查有無越界，目前已對1家依違反營運計畫開罰6萬並移送農業局及地政局，其他也鑑界中，絕不寬貸。經發局也說，若超界使用，將移給農業局認定、地政局或都發局裁罰，未來聯合稽查也會加強查核有無超限利用。

新聞處長詹賀舜表示，市府接獲舉發後，會勘查證砂石場及土資場若有違規擴大使用範圍的情形，將要求改善，若無改善者將送相關單位依法開罰。目前部分已裁罰，部分為裁處前陳述意見中，均已有處理相關裁處程序，議員任意指控放水，與事實不符。

(中時 )