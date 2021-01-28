軋上KKday跟Klook，雄獅集團具體實現「降實提虛」策略，加強消費者線上的服務體驗，新品牌「隨遊SUIYO」進攻年輕市場，主要販售各類門票、餐券、活動體驗券、飯店休息體驗券等商品，將創造多項娛樂商機（吃、喝、玩、遊、購、娛），同時於線上平台就能一站式購足，滿足年輕族群的使用習慣，吸引18-34歲的年輕客群。

首波情人節活動時間於1／28上線直到3／18，搭配新品牌「隨遊SUIYO」隆重推出，雄獅旅遊更特別找來近百位網紅受訪，調查「最想和另一半在情人節做的事」，票選排名前五名為「旅遊」、「餐廳用餐」、「看電影」、「飯店休息」、「製作兩人的紀念小物」。受訪網紅包含Youtuber、直播主、經營IG、FB等社群平台之KOL，最高訂閱人數更達近百萬，顯示其在年輕族群間的代表性與聲量。

「隨遊SUIYO」於首波情人節活動「愛情隨你遊，玩你沒玩過的情人節！」上架了將近上百種琳瑯滿目的商品，最低只要$189元起。從情人前準備赴約的精心打扮，到情人節當天滿滿的約會行程及晚上的浪漫大餐，約會結束後還可以一起到溫馨精緻的飯店休息，各種品項應有盡有。

情人節想不到要怎麼規劃行程，「隨遊SUIYO」準備了眾多精采約會行程，半日遊程包含戶外及室內、動態或靜態，讓你搖身變成浪漫計畫通，約會絕對不踩雷。純韓服體驗90分鐘$749元起最受哈韓族群歡迎，帶著另一半穿上韓服穿梭在古老車站長廊、紅磚巴洛可建築等歷史古蹟，不用出國也能拍出異國感的浪漫美照。

另外還有台南體驗電影《孤味》經典場景一日遊一人只要$800元起，就能帶你輕鬆包車踩點電影經典場景：安平魚市場、漁光島、橋頭海灘公園、四草大橋、府城食府、鹿耳門天后宮。喜歡DIY屬於兩人紀念小物的情侶，「隨遊SUIYO」也推薦位於高雄的odor funder氣味製造所，親手調製情人專屬香水，只要$ 1,800起。

除了約會行程之外，「隨遊SUIYO」精選了10組約會餐廳與數10間休息飯店。台中知名韓式髮廊複合式餐酒館—UNIXx寓，享用韓劇中必吃的烤五花肉套餐，只要$335元起。台南—肉女子餐券價格也只要$400元起，由料理職人專業把關優質肉品，並採用恰到好處的料理手法，帶給情侶們大口吃肉的幸福感，情人節大餐再也不用煩惱要吃什麼。喜歡浪漫氛圍的情侶，約會一整天玩累了，還可以到旅館休息，台北眾多飯店休息只要$499元起，宜蘭天使輕旅(礁溪溫泉)享受雙人泡湯休息2小時，也只要$ 780 起。

沒有情人也沒關係，「隨遊SUIYO」也特別為沒有情人的消費者，推薦情人節「愛自己」的無限種玩法，百名網紅投票結果也顯示「沒有伴侶的情人節最想做的事」第一名為「拜月老」。來到台南拜月老求好緣半日遊，老台南人帶你一次走訪4大月老廟，走訪台南人才知道的巷子內私房口袋美食地圖，價格只要$520元起。

不管有沒有另一半，更有高達60％以上的KOL會選在情人節前夕特別至美容、美髮、美體店家打理自己，取悅自己的同時也讓自己在情人節當天能夠美美赴約。除了臉部及身體SPA、美睫美髮外，「隨遊SUIYO」獨家販售The Ears 12體驗日式采耳、香薰耳燭等耳部養護，好好地寵愛自己，價格只要$ 790起。台北-FINFINITE女子訓練基地60分鐘課程只要$399，跟著專業的NIKE教練一起透過空中瑜伽、拳擊、TRX等運動項目，打造自己的完美體態。

(中時 )