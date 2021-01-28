國道5號雪山隧道每逢假期就會大塞車，龜速車是塞車的原因之一，因此去年12月30日起，時速低於65公里的「路隊長」，車號會顯示在隧道內的電子告示牌上，提醒駕駛加速。不過日前有民眾在雪隧遇上時速僅40公里的「超慢大隊長」，電子告示牌顯示「99XD請加速」後，該車立即將車速提升到「50公里至60公里」，讓開在他後方的駕駛快暈倒，直呼：「真的是優良駕駛一位！」。

交通部高速公路局指出，龜速車是造成雪隧塞車的原因之一，去年12月30日起已裝設慢速車警示系統，偵測到時速低於65公里、且距離前車超過120公尺的車輛，前方電子告示牌將顯示該車輛車號後4碼，提醒駕駛加速。

一名網友25日在臉書社團《爆怨公社》發文並分享照片，他表示「今天賭錯邊了…在雪遂裡遇到一個大隊長」。原PO表示行駛在他前方的黑色休旅車時速竟然只有30公里至40公里，還與前車保持150公尺的車距。

而該車在看到電子告示牌顯示「車號99XD請加速」後，立即有所反應，將車速從40公里「有感」提升到50至60公里，讓原PO忍不住調侃：「真的是優良駕駛一位！」。

龜速車照片曝光，引發網友熱烈討論，紛紛留言：「超怕遇到這種優良駕駛」、「保持150公尺的還好，我還遇過保持300公尺以上的，後面整個塞翻」、「三寶烏龜不適合上路」、「這種我直接按喇叭」、「前幾天也賭錯，隔壁車道呼嘯而過」、「10次超車9次慢，因為龜車造成後面車輛想超車，才會有車禍」。

至於龜速車能不能開罰？高公局表示，慢速車警示系統僅用來警示，不會用來執法取締。若是警察取締龜速車，則可處3000至6000元罰鍰。

(中時新聞網)