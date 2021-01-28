有感於國內外電競產業發展蓬勃，同時為今年度全國運動會預做準備，台中市政府攜手修平科技大學資訊管理系，舉辦「金隼盃」高中職電競爭霸戰，盼透過競賽方式培養學生電競團隊合作、培育國內電競人才，也及早發掘電競新秀並組訓，為全國運動會熱身。

台中市運動局指出，台中市推動電競產業，陸續舉辦多場相關活動，再加上今年全國運動會首度將電子競技納入把賽項目，特別與修平科大共同舉辦「2021台中市金隼盃高中職電競爭霸賽」，支持學校培養電競新秀，也透過學校資源、提早啟動選訓作業。

運動局長李昱叡表示，市府透過賽事、論壇、座談會等方式，從國高中、大專到市府，集結大家的力量推動電競，提供選手表現舞台，也幫助民眾更了解電競產業。

修平科大校長陳建勝強調，修平電子競技館成立數年，每年均有舉辦賽事，此次和台中市政府共同舉辦高中職電競爭霸賽，希望能發掘更多電競新秀。

修平科技大學管理學院院長張兆村說，電競產業的興起引發技職熱潮，其內容包括遊戲企畫、軟體開發，數位媒體設計、電競選手培訓、賽事營運、賽評、第目、遊戲品牌行銷等相關人才需求，修平成立「遊戲測試產學培訓中心」，以實戰經驗和遊戲理論培養學生成為電競專業人才。

這項比賽項目為英雄聯盟，透過召喚峽谷的競賽地圖，只要參賽團隊在單局中摧毀敵方水晶主堡或迫使對方投降，即獲得勝利，總計有11支隊伍參賽，最後由青年高中TYH(二)隊奪下冠軍。

(中時 )