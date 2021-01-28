因主演《那些年，一起追的女孩》成為國民女神的陳妍希，在《跟你老婆去旅行》中搖身一變成為張書豪的老婆，陳妍希說：「在片中跟阿誠（張書豪飾演）結婚10年了產生很多問題，一氣之下就跟好朋友阿智到加拿大旅行，在過程中才重新面對這個婚姻關係和友情，也是完成了自己在心靈上和婚姻上的成長與救贖。」

從色彩繽紛又搖曳生姿的楓葉群到世界最美的尼加拉瓜大瀑布，都在電影中跟隨著劇情亮眼出現，而陳妍希對於尼加拉瓜那場戲印象深刻，她說：「我和小岳、書豪就在瀑布旁邊抱在一起感受彼此的溫度，然後我大喊希望時間永遠停留在這一刻時，水花濺在身上真的讓我很感動！」還有一天他們在船上拍攝非常非常冷，完全沒有擋風之處又還要製造假雪，讓陳妍希被冷到直打哆嗦！但是最後呈現出來浪漫又唯美的畫面，讓主角們都覺得這一切辛苦都是值得的！

除了在戲中要恰北北的大罵張書豪之外，陳妍希在《跟你老婆去旅行》裡面還要做蛋糕和彈吉他，讓她變成能歌善舞、上得廳堂下得廚房的的全才女星！但是其實她心裡超剉：「尤其是吉他讓我很緊張，私下彈錯還沒關係，但是一到拍攝現場，各種狀況和各方面的時間壓力，我就會緊張到雙腿發軟！」更好笑的是陳妍希在片中還要教鳳小岳彈吉他，他笑說：「明明他最會彈吉他，結果我還要跟他講解什麼是E什麼是F，真的超難演的！」對於烘焙蛋糕就順手多了，因為陳妍希也很喜歡烹飪，她在家裡烤了十幾個蛋糕，雖然一開始也經歷烤太焦或是沒有熟整個他掉的過程，但是為了要上戲每次蛋糕出來只敢吃一小口，其他就送給親朋好友品嚐！電影2月20日全台上映。

(中時 )