幸好有台積電。金管會28日公布銀行、保險及證券業，2020年稅前獲利近6,757億元，創歷史新高紀錄，且較2019年成長近6.5％，主要是股市好，壽險投資利益比前一年多出830億元，證券商及期貨商亦因交易量增加，獲利各成長51％及17％，投信業亦成長近20％。

金融業中只有本國銀行2020年獲利是衰退，全年稅前獲利近3,127億元，比前一年衰退逾13％，銀行局副局長林志吉解釋有三大原因，第一主要是股市雖好，但若沒有買到台積電，投資收益也無法增加，因此本國銀行2020年投資淨收益是比2019年減少，第二是新台幣升值，銀行海外資產匯損增加，第三是2020年全球降息，銀行利息收入亦減少。

若加上外銀、信合社、票券金融及中華郵政等，廣義銀行業2020年稅前獲利是3,708億元，較前一年衰退8.9％。

但若看壽險業2020年稅前獲利則有2,061億元，創史上新高，且較2019年增加514億元，成長33.2％，產險業去年稅前獲利170億元，年成長6.3％。主要就是壽險投資收益增加。

證券商2020年稅前獲利近658億元，比前一年多賺近224億元，亦是2012年以來的九年獲利新高，年成長近52％；投信業2020年稅前獲利109億元，年成長近20％，期貨商2020年稅前獲利逾50億元，年成長17％，三業獲利都至少是2012年以來的獲利新高，都歸功於資本市場去年交易活絡。

(工商 )