人民幣兌美元在岸價28日下午4點半收報6.4758元，較上一交易日收盤價下跌87個基點，跌幅0.13％。成交量367.71億美元。

截至17點，人民幣兌美元離岸價報6.4952元，上漲9個基點，漲幅0.01％。

人民幣兌美元中間價28日報6.4845元，較上日報價6.4665元，跌180個基點，跌幅0.28％。

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(工商 )

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