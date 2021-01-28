人民幣在岸價 收跌87個基點 17:202021/01/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價28日下午4點半收報6.4758元，較上一交易日收盤價下跌87個基點，跌幅0.13％。成交量367.71億美元。 截至17點，人民幣兌美元離岸價報6.4952元，上漲9個基點，漲幅0.01％。 人民幣兌美元中間價28日報6.4845元，較上日報價6.4665元，跌180個基點，跌幅0.28％。 台股下殺285點破月線 收15415點 台積電險守600元 珠海國資投資FF 砸20億人民幣 兩大龍頭國企格力、華發，攜手參與投資 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #收跌 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點 美股創去年10月來最大跌幅 05:562021/01/28 國際 《韓股》KOSPI連三黑 韓元貶至10個月新低 16:142021/01/28 財經 不甩疫情＋打房 1數據確定全台房價「失速」 創歷史新天價 14:132021/01/28 房市新訊 股匯雙跌 新台幣由升轉貶 多在28元價位 16:202021/01/28 財經 低利時代 人民幣債市有錢景 04:102021/01/28 投資理財 華新調漲2月不銹鋼盤元價格帶動 燁聯唐榮盤價喊漲 04:102021/01/28 證券．權證 陸官方出手 航運價止漲 04:102021/01/28 財經要聞 iPhone 12加持 蘋果季營收首破千億美元 11:342021/01/28 財經 熱門股－和大 法人點火價量齊揚 04:102021/01/28 證券．權證 《類股》利基型記憶體現貨價漲逾3成 南亞科、華邦電擁利多 11:252021/01/28 財經 《商情》美元走強 打壓紐約期金跌至1周低點 10:002021/01/28 財經 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 GameStop之亂狂燒 美散戶股板關閉 官員籲停牌30天 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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