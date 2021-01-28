高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 警消急搜救 17:222021/01/28 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 警消急搜救（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監視器拍下倒塌瞬間 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 訂閱影音： 中時新聞網 監視器拍下倒塌瞬間 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 （柯宗緯翻攝） 今（28）日下午台東1小時接連發生兩次地震，高雄市最大震度為1級，未料才剛震完，就傳出4時36分，新興區舊今日戲院外牆倒塌，所幸無人受困，是否與地震有關聯，還須進一步釐清。 高市消防局指出，下午4時36分新興區八德二路與同愛街口建築物外牆倒塌，這棟5樓建築物為舊今日戲院，倒榻面積約15公尺寬10公尺，現場搶救人員搜救中，目前無發現有民眾受傷。 北市觀傳局替警消醫護加油 歡迎警消醫護入住休息 老翁駕車墜谷 宜蘭警消救援 (中時新聞網) #倒塌 #警消 #建築 #搜救 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老婦獨自在家跌倒哀嚎 暖警即刻救援 13:592021/01/28 社會 台北港外堤碼頭發生工安意外 1泰籍勞工死亡 20:192021/01/27 社會 西螺分局傳靈異現象、員警猝死 地方耆老一看：未掛警徽不妙 20:092021/01/25 社會 狠女2度打火機點燃床墊燒死醉街友 8公里外打119露餡被逮 10:502021/01/27 社會 疫情再起 南部旅宿零星退房 04:102021/01/27 地方新聞 土城獅子會捐贈災情勘查車 協助消防提升救災效率 15:012021/01/26 寶島 新冠疫情升溫 北市旅館商業公會建構警消醫護人員家外之家 12:432021/01/24 寶島 命理師朱峰靖 女友家昏迷不治 04:102021/01/25 社會新聞 輕熟女倒垃圾衰遇電梯故障 狂敲1小時門獲救尷尬了 12:522021/01/28 社會 5千人已隔離3千人 30人叩不到請警消追 13:512021/01/25 生活 高雄仁武警力缺乏 局長黃明昭：兩週內調派保大支援 13:132021/01/26 社會 社會熱門新聞 捲扁案滯美12年 前新光醫院副院長黃芳彥身亡 車內有安眠藥 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 99XD請加速！雪隧龜速車遭警示後一動作 後車駕駛傻眼 - 社會 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 警消急搜救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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