監視器拍下倒塌瞬間 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌

監視器拍下倒塌瞬間 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 （柯宗緯翻攝）

今（28）日下午台東1小時接連發生兩次地震，高雄市最大震度為1級，未料才剛震完，就傳出4時36分，新興區舊今日戲院外牆倒塌，所幸無人受困，是否與地震有關聯，還須進一步釐清。

高市消防局指出，下午4時36分新興區八德二路與同愛街口建築物外牆倒塌，這棟5樓建築物為舊今日戲院，倒榻面積約15公尺寬10公尺，現場搶救人員搜救中，目前無發現有民眾受傷。

(中時新聞網)