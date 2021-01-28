受到美股大跌影響，台股今(28)日重挫285.57點，大跌1.82%，加權指數收在15415.88點，成交金額3600億元，龍頭指標股台積電(2330)大跌2.28%，收盤價601元，聯電(2303)更是重挫6.57%，收在51.2元，聯發科(2454)也下挫3.12%，收在869元，鴻海(2317)則重挫3.66%，收盤價118.5元。

今天4大指標權值股重挫後，占大盤權重分別修正為台積電33.5%，鴻海3.53%，聯發科2.97%，聯電1.36%。台積電今天重挫對加權指數的跌點影響120點。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，自上周五開始，外資連續五個交易日賣超台股，累計金額超過千億元，且自上周五之後，今天外資單日賣超金額再度突破300億元，達325.31億元，也導致外資已全部回吐年迄今的買超金額，使得台股賣壓沉重，確實是需要持續留意外資未來對台股的動向。

另外，葉獻文指出，由於目前是美股重量級財報高峰期，且隨著時間越來越接近台股春節封關日，使得法人資金趨向保守，整體盤面觀望心態濃厚；根據統計，近10年春節封關前10個交易日，台股平均上漲0.9%，勝率達8成，但由於先前短線急漲，加上長假前市場本來就有資金獲利了結、結算、兌現等需求壓力，也成為短線波動的原因，此時要再見到指數帶量上攻較為不易，預期將以盤整為主。

葉獻文認為，目前台幣兌美元仍屬強勢，後市宜持續觀察外資動向，若對台股賣超幅度能較為緩和，則可視這波為拉回整理，預期春節過後資金歸隊，將有助於盤整休息後的指數表現，且也有利於中小型股年後跟漲。

葉獻文表示，去年12月台灣外銷訂單連10紅，金額首度衝破600億美元，來到605.5億美元，創下史上單月新高，增幅高達38.3％，為近10年來最大漲幅，其中科技相關接單主要受惠iPhone銷售遞延、遠距需求延續，另一方面受惠國際原物料價格回升以及市場需求增溫，傳統貨品持續好轉，都是台股今年的利多支持。

(時報資訊)