騰輝電子-KY(6672)(騰輝-KY)自結去年12月稅後盈餘為3300萬元，單月每股盈餘為0.47元，受惠於Tesla等電動車訂單回流，且騰輝-KY為反應銅箔價格上漲，已完成第一波漲價，隨著車用產品出貨放量及漲價，騰輝-KY樂觀看待今年營運，騰輝-KY表示，今年營運可望遠優於去年。

騰輝-KY主要產品為銅箔基板及散熱鋁基板廠，其中車用散熱鋁基板為騰輝-KY主要獲利來源之一，由於騰輝-KY是Tesla供應商，Tesla銷售自去年下半年快速攀升，帶動騰輝-KY散熱鋁基板出貨放量，近期股價也搭Tesla及電動車連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

騰輝-KY自結去年12月稅前盈餘為4200萬元，稅後盈餘為3300萬元，單月每股盈餘為0.47元；累計2020年合併營收為48.3億元，年減11.51%。

除Tesla，近期在大陸電動車銷售最火紅的冠軍車-通用五菱宏光Mini也是騰輝-KY客戶，在電動車訂單攀升下，讓騰輝-KY金屬基板銷售屢創歷史新高；騰輝-KY表示，大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求強勁，且車用電子需求逐漸回溫，帶動鋁基板與汽車板銷量持續攀高，目前公司專注利基於高毛利產品，在產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。

針對自動駕駛、雷達、5G天線、Mini LED等新應用，騰輝-KY也積極佈局超高頻產品及面板背光技術，新產品可望挹注未來營收及獲利成長。

(時報資訊)