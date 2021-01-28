築間餐飲集團近來積極展店，從1月起即陸續展開，4月以前築間餐飲集團預計陸續再開7家新店，包含主打個人鍋物的「築間幸福鍋物」、以和牛鍋物放題著名的「有之和牛鍋物放題」以及主打和牛燒肉放題的「本格和牛燒肉放題」。為了因應展店速度，築間餐飲集團預計農曆年後展開大規模的徵才活動預計招募 300人。

築間旗下主打和牛燒肉吃飽的全新品牌「本格和牛燒肉放題」繼去年年底開幕後，即便每天從上午11點一路營業到凌晨4點，消費者仍舊蜂擁而至。「本格和牛燒肉放題」28日宣佈台中崇德店將於農曆年後正式開幕，針對開幕再次祭出兩大專屬優惠。包括首8日享「四人同行88折」，以及於官方粉絲專頁留言即可免費獲得「好友揪團券」，用餐時出示可享四人88折、最高六人78折的超殺優惠。

「本格和牛燒肉放題」由築間餐飲集團全新策劃推出的全新燒肉吃到飽品牌，台中崇德店將坐落捷運文心崇德站週邊，該品牌主打仟元以下高規格享受30種肉品吃到飽。其中「牛盛」品項更高達9種，而「豚盛」、「海味」、「燒鳥」及「嚴選」也是豐富不馬虎，不僅有進口的伊比利豚嫩肩、肩胛小戰斧，雞肉的部分則採用一隻雞只能取出2片／顆的頂級雞松阪與鳥金玉。另外，還有台灣獨有的桃木煙燻櫻桃鴨胸。

為了因應展店速度，築間餐飲集團預計農曆年後展開大規模的徵才活動預計招募 300人，薪資部分服務人員薪資30000元~36000 元、儲備幹部38000~44000元、店長60000元。積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市櫃之要求，將目標瞄準資本市場邁進。

(中時 )