面對新冠肺炎疫情的防控，體育署署長張少熙今天在例行記者會上公告學生賽事三級防疫規定，最嚴重的就是延後或是取消，但全中運與大運會則尚未到最後決定階段，就看這波部桃醫院疫情能否有效控制下來而定。

張少熙說，第三級防疫規定有參與者必須全程配戴口罩、入口處進行體溫量測及手部消毒、採實聯制疫調與規劃固定出入口、除補充水分外禁止飲食亦不得販售飲食。第二級防疫規定則是視指揮中心針對大型活動建議事項，採取閉門或是其他措施，如果疫情更加嚴重到大規模社區感染的話，就會升級至第一級，視指揮中心發布公告配合辦理(延期或停辦)。

體育署長張少熙公告防疫三級規定。(黃邱倫攝)

張少熙表示，以31開打的HBL八強賽為例，新莊體育館容納量較大，所以限制在1000人(包含球隊與觀眾)，而板橋體育館較小，只能開放500人(球隊與工作人員)，至於SBL與PLG職籃聯盟，由於牽涉調門票販售，因此目前已規勸為主，希望兩單位能加強防疫，並且嚴格限制實名制、全程戴口罩、禁止飲食，不要造成防疫缺口。

去年因為新冠肺炎疫情導致全中運和大運會延後舉辦，不少基層學校教練反彈，今年全中運預定4月17-21日於雲林縣舉辦，大運會則是5月14-18日於台南成功大學進行，全國原住民運動會3月19-22日在宜蘭舉行，三場全國大型運動賽會都將依序登場。

張少熙表示，目前是否延期或是停辦都言之過早，等到這波部桃醫院疫情過後再視情況而定。

(中時 )