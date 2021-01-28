完工後的清水分局內部更加寬敞。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局建物已有36年歷史，原本紅白相間的分局部大樓及偵查隊大樓經過拉皮後日前已完工，兩棟灰白相間具現代感的白色時尚建築，亮麗呈現在鰲峰路上，吸引許多路過民眾目光，甚至駐足拍照打卡，成為當地的新景點。

清水警分局向台中市府爭取經費施作耐震補強工程，整棟室內、外加強多組防震阻尼器，分局門面也有些許改變，為求外觀美化，分局特別用心請來設計師共同討論，將外觀重新整修，原本以紅色系改為白色系加上灰色線條，讓整個分局更具現代感及親和力。

分局本部大樓將一樓原本老舊厠所，改造成具有免治馬桶的五星飯店等級男女分開厠所，經過的走廊也設計成藝廊中心，牆上掛著國內外著名大師級的書、晝，讓前來洽公民眾前往方便之時，仿佛置身於藝術中心之感；分局本部大樓也設置健身室，讓同仁下班後也能鍛鍊身體。

另外，偵查隊辦公大樓重新整修後，讓同仁有更舒適的辦公環境，將督察組、人事室、交通組等辦公室重新規劃調整，讓原擁擠交通組及人事室等辦公室變得更為寛敞。

清水警分局指出，兩棟新建築自2019年7月23日起陸續搭起鷹架將門面圍起，歷經1年多整修，今年1月拆除鷹架露出白色巨大門面後，許多經過的民眾都紛紛停下來拿起手機拍照打卡，也在網路上引起討論，網友留言「好看、陽光多了」、「有現代感」、「改天會不會變打卡景點」。另外，去年還有一群高中學生專門從苗栗坐車南下到分局前拍照打卡。

分局長張啓祥指出，他到任1年多以來，積極打造基層警察同仁舒適辦公環境，讓整個分局更加有活力，期望同仁持續為社會治安、交通、為民服務工作貢獻心力。110年「加強重要節日安全維護工作」即將起跑，呼籲民眾春節將至應提高防範竊盜、搶奪等案件發生，若有提(存)款可申請警方協助護送，舉家外出也可申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

(中時 )