運達投顧分析師洪任浚表示，台股28日受美股重挫利空打擊，跌破月線，重挫285.57點。外資在台股農曆年封關前夕，將會撤回資金，等待年假結束後再度回流，而權值類股就成為外資調節重心。因此，包括台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）及鴻海（2317）均面臨重挫回檔。不過，對於外資的大賣，投資人平常心看待即可，因賣的越多代表未來買的就更多，股價經歷年前回檔，年後方有大漲空間。

美國聯準會（Fed）公布利率決策會議對未來經濟維持悲觀態度，將維持基本利率不變，也會持續的每個月1,200億美金的購債計畫，導致美股重挫，連帶引發台股28日大幅回檔賣壓。不過，歐美疫情仍嚴峻，聯準會若看好經濟，反而會減少購債、甚至升息，對股市是利空。因此，股市短線的回測並不影響長期多方趨勢，反而是良好的切入時機。

至於外資連續賣超台股，近三周已賣超了千億台幣，惟外資資金撤出，是由於連假期間國外市場仍有交易，降低持股風險為合理的調節，預計年後外資將陸續回流，屆時股市將恢復漲勢。

個股方面，本周納入投資組合的車王電，電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強，股價經量縮整理後，籌碼相對穩定。

選股方面，台股當中仍有遭低估的族群，旺矽具備晶圓及探針卡的需求成長、面板驅動IC供不應求、5G與HPC訂單提升等利多，短線股價拉回修正，仍處低估位置，預期在大盤回穩後，股價亦將反映其應有價值；車王電受惠電動巴士的量產，股價盤中再觸及漲停，創新高價位，若不出現爆量長黑則代表籌碼仍穩定。

(工商 )