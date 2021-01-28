亞德客-KY（1590）財報亮眼，2020年第四季每股純益8.37元，大幅優於市場預期的6.73元，且對2021年成長展現信心，包括：美銀、野村、摩根士丹利、凱基、大和資本、瑞信、匯豐、里昂等，同步拉升股價預期，最高上看1,470元。

千金股亞德客-KY的財報與展望對比聯發科絲毫不遜色，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，亞德客-KY對訂單動能、產業上升循環、線性滑軌業務起飛等觀點，均十分正向，蘇厚合進一步看好受惠大陸在地化與生產基地重新分配需求，將驅動亞德客-KY於2021～2022年營業利益率擴張，因而將推測合理股價升至1,420元，千金寶座愈坐愈穩。

匯豐證券賦予1,470元推測合理股價，看好大陸線性滑軌市場成長迅速，亞德客-KY第二季啟動量產，並認為其氣動元件客戶有七成都有相關需求，估計2021年來自線性滑軌營收將年增225％、達人民幣6.5億元，營收占比升至11％，成為亞德客-KY股價上漲催化劑。

法人說明，台灣線性傳動元件業者普遍表示，需求自2020年下半以來持續好轉，且2021年上半將繼續處於產能滿載狀態，以滿足客戶需求，有助客戶轉而增加對亞德客-KY線性滑軌訂單。

亞德客-KY持續擴增品項與產能，投顧研究機構指出，考量大陸線性元件市場規模達到人民幣250億元，以亞德客-KY的規模來看，未來成長空間仍非常巨大。外資估計，亞德客-KY於2021年每股將大賺超過三個股本，2022年可望繼續繳出驚人年增，每股純益上看44元左右。

(工商 )