聯發科（2454）法說報喜，展望一片光明，吸引外資圈再度推高預期，目標價又升級，居外資圈最高的里昂證券上調到1,350元，股價升級期待感將是盤勢穩定後最大看點。

包括：里昂、廣發、摩根大通、大和資本、高盛、凱基、匯豐、美銀、瑞銀、花旗環球等，法說會後全面調高聯發科股價預期。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，聯發科2020年第四季財報亮眼，本季營收與2021年全年營業利益展望更佳，憑藉智慧機系統級晶片（SoC）市占與價格雙升優勢，獲利具調升空間將成市場共識，將推測合理股價估值升至外資最高的1,350元。

侯明孝認為，聯發科市占提高不只來自中低階領域的成長性，許多客戶陸續採用其天璣1200晶片（與競爭者高通S875定價相近），來自高端領域的市占率也正明顯拉升中。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，大陸智慧機客戶確實因晶片短缺，出現重複下單現象，然聯發科調查過通路與OEM廠庫存後，研判庫存仍在健康水位。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇補充，在智慧機晶片以外，特殊應用晶片（ASIC）、Wi-Fi 6晶片、電源管理IC（PMIC）、電視SoC等成長性產品需求依舊強勁，而且在供應短缺與產品升級趨勢搭配下，強悍表現可能貫穿整個2021年。

(工商 )