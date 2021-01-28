泰北高中推動台日雙聯學制，課程採全日語線上授課。(張鎧乙攝)

泰北高中推動台日雙聯學制，課程採全日語線上授課。(張鎧乙攝)

泰北高中率全國高中職之先，首創與日本高中合作，開辦台日雙聯學制學程，以線上修課之方式，修習日本高中學分課程，只要通過畢業門檻即可取得台灣與日本雙文憑，於今(28)日舉行簽約儀式。

泰北高中表示，日本第一學院高等學校為一所擁有52所分校的通信制(線上學習)高中，校本部設於茨城縣高萩市與兵庫縣養父市。學風優良，學子升學表現優異，慶應大學與早稻田大學等國際知名大學皆在其榜單之列。本次也感謝日本CIEER國際教育學術交流協會引薦促成此次的合作案。

泰北高中校長陳建佑表示，泰北高中應用日文科創立至今已有22年歷史，為北市率先設立外語群應用日文科之學校之一，並連續9年囊括全國高中職專題暨創意製作競賽冠軍及大獎，早在數年前便有台日雙聯學制學程之構想，然因日本與台灣學制不同，規劃過程並不容易。

泰北高中創全台之先，首推高中職台日雙聯學程，盼能擴大學生之國際視野，深化其台日交流之經驗，嘉惠校內未來欲赴日本升學或就業之學生。

為推廣此全台首創之台日雙聯學制，泰北高中指出，日前辦理首屆台日雙聯學制家長說明會，吸引眾多家長及學生參與，其中不乏日僑家庭，亦有遠從新竹而來之家長與學生，回響熱烈。說明會結束後，已有家長表達強烈就讀之意願。

泰北高中教務主任羅晨銨指出，此台日雙聯學程為全日語線上授課，課程多元豐富，修習內容包含書道，科學與人類生活等，教材採用日本文部省的公版教科書，畢業後可取得泰北高中與日本第一学院高等学校認證之畢業證書。

校方強調，這起學程除提供校內應用日文科同學選修，也開放普通高中及其他科系同學選修，學生只要通過校內日文程度審核門檻，便可選修。而為加強學生日文程度，泰北高中將於學生入學前，開設日語先修課程。未來開課後，設有中、日籍日文輔導老師，全力輔導學生日後赴日之升學與就業。

(旺報 )