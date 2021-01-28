橋頭檢警偵辦高雄市阿蓮區農會張姓總幹事涉犯業務侵占罪，檢警調查，張嫌疑似挪用員工福利金等名目，從2016年度起至今，不法獲利金額約2000萬元。檢方聲請羈押張嫌，法官諭知20萬元交保。另7名員工，檢察官諭知各以10萬元交保。

橋檢獲報後，與法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組全力偵辦，經專案小組蒐證，於1月26日搜索該農會，查扣相關帳冊等物，並通知該農會張姓總幹事與員工等15人到案說明。

專案小組調查發現，張嫌明知道該農會規定，員工獎勵金，不得移作他用，但他仍從2016年度起，按年度挪用員工獎勵金，指示農會員工製作不實的員工餘薪及績效獎金提領清冊等相關檔案，分別以員工互助福利金、員工福利金名義，共提撥近551萬元至農會會務部、伙食委員會等帳戶。

張嫌還推由其他員工，以每筆低於50萬元之金額以規避洗錢防制法通報義務，多次將前述款項以現金方式領出方式，交付給張使用，並製作2020年度不實的員工績效獎金提領清冊內容，以此方式將各款項侵占入己。

檢警估計，從2016年度至今，不法獲利金額約有2000萬元。

阿蓮農會28日表示，該案為總幹事個人對員工績效獎金分配的認知問題，並不涉及農會各部門營運情形，且總幹事與農會並無任何借款案件，該會財務狀況健全，日前已經獲得會計師財務簽證通過。

(中時 )